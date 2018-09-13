خبير روسي: عملية إدلب قد تسفر عن إقامة منطقة عازلة تحت سيطرة تركيا

موسكو - (أ ش أ)

تكهن نيكولاي سوركوف الباحث بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية والخبير بالمجلس الروسي للشئون الدولية، بأن تبدأ العملية العسكرية في إدلب خلال أسبوع أو أسبوعين، مشيرا إلى أنها قد تؤدي إلى إقامة منطقة عازلة تحت سيطرة تركيا.

وقال سوركوف - خلال مائدة مستديرة بالمجموعة الإعلامية (روسيا سيفودنيا) حول قضية إدلب اليوم الخميس - "يبدو لي أن العملية العسكرية في إدلب سيتم القيام بها فعلا، خاصة وأن التحضير لها يجري بشكل مكثف، بما في ذلك تجميع القوات في مناطق معينة".

وأضاف: "من الواضح أن هناك معدات عسكرية تتحرك، ويجري تزويد الوحدات بالذخيرة والمدفعية"، متوقعا أن تبدأ العملية العسكرية في إدلب خلال أسبوع أو أسبوعين، وأنها ستشمل ضربات من اتجاه اللاذقية بهدف ضمان أمن قاعدة حميميم الجوية ومحافظة اللاذقية بصفة عامة.

وأوضح أن العملية العسكرية على إدلب لن تكون شاملة، بل ستكون عملية محدودة، لافتا إلى أن هذه العملية ستسفر ربما عن إقامة منطقة عازلة تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها.

وأكد أن مثل هذه العملية ستكون في مصلحة دمشق وموسكو أيضا، مشيرا إلى أن القضية تكمن الآن في الوضع الذي ستتمتع به الأراضي التي ستسيطر عليها تركيا، وكم ستبلغ مساحة المنطقة العازلة.