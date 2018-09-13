منظمة حقوقية تطالب ترامب بالعفو عن طيار ومواطنة روسيين

موسكو - (أ ش أ)

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، اليوم الخميس، أنها أرسلت برقية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطالبه فيها بالعفو عن الطيار الروسي قسطنطين ياروشينكو المسجون في الولايات المتحدة، وإطلاق سراح المواطنة الروسية ماريا بوتينا.

وقالت موسكالكوفا - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "لقد توجهت برسالة إلى الرئيس ترامب أطلب منه العفو عن ياروشينكو.. وسينظرون الأمر، لكنهم غير مستعدين بعد".. مضيفة أنها تمكنت من الحصول على تصريح بزيارة زوجة ياروشينكو له في السجن.

وتابعت قائلة: "فيما يخص ماريا بوتينا.. هناك إجراءات عقابية أخرى.. منها إقرار بعدم مغادرة البلاد، وكفالة"، متسائلة: "هل ارتكبت بوتينا جريمة بإرسالها رسائل نصية قصيرة كي يعاقبونها بمثل هذه الإجراءات؟".

يشار إلى أن ياروشينكو قد حُكم عليه في الولايات المتحدة عام 2011 بالسجن 20 عاماً، بتهمة التخطيط لنقل شحنة كبيرة من المخدرات إلى الأراضي الأمريكية.

فيما اعتقلت المواطنة الروسية ماريا بوتينا (29 عاما) في واشنطن يوم 15 يوليو الماضي، وتتهمها السلطات الأمريكية بالتجسس والعمل لصالح روسيا دون التسجيل لدى وزارة العدل كعميل أجنبي، ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة 5 أعوام.