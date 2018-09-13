أمريكا تعرض "مدن مصر الغارقة" في متحف جديد

كتب - هشام عبد الخالق:

من المقرر أن يفتتح معرض "مدن مصر الغارقة" في الرابع من نوفمبر في معهد مينابوليس للفنون، بعد ثلاث محطات قام بها في أوروبا وفي متحف الفنون بمدينة سانت لويس الأمريكية، حسبما ذكرت صحيفة "ستار تريبيون" الصادرة في ولاية مينابوليس.

ويركز المعرض على المدن القديمة مثل هرقليون، والتي كانت فيما سبق المدخل الرئيسي لمصر، ومدينة كانوب، والتي كانت موقع المعابد المخصصة لأوزوريس (إله الحياة الأخرى)، واللتان اختفيتا تحت مياه البحر المتوسط منذ أكثر من 1200 عام من خلال الفيضانات والزلازل.

ظلت المدينتان تحت الماء حتى عام 2000، عندما بدأ عالم الآثار الفرنسي فرانك جوديو، رحلة استكشافية لتحديد مكانهما قبالة سواحل مدينة الإسكندرية.

ويعرض المعرض في مينابوليس أعمال جوديو التي استمرت أكثر من 20 عامًا في مجال الاكتشاف والآثار، والتي من ضمنها أكثر من 200 قطعة ذهبية تتنوع بين العملات والحُلى الذهبية، وكذلك تماثيل الفراعنة الحجرية التي يصل طولها إلى 16 قدم ووزنها إلى 12000 رطل (5443 كيلوجرام).

وتقول جان لودييوجك، أمينة المتحف في الشأن الإفريقي: "كثير من الفن المصري يتمحور حول الموت، الخلود، والحياة الأخرى، وهذا يهمنا جميعًا بغض النظر عن الفترة التي كان فيها".