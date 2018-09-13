محمود عباس: فلسطين نموذج يحتذى به في التعايش والسلم الاجتماعي

رام الله - (أ ش أ)

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، أن بلاده تمثل نموذجا يحتذى في التعايش والسلم الاجتماعي، وأن الشعب الفلسطينى يستحق دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية التي ستكون مفتوحة لجميع الأديان السماوية.

وجدد عباس تأكيد - خلال لقائه وفدا من رجال الدين يمثلون الديانات السماوية الثلاث في فلسطين ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية - على تمسك الشعب الفلسطيني بالسلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967

من جانبهم ، أكد رجال الدين التفافهم ووقوفهم خلف سياسات الرئيس محمود عباس الهادفة للحفاظ على الثوابت الوطنية، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطينى بالحرية والاستقلال، مؤكدين دعمهم لجهود الرئيس في الأمم المتحدة، وأهمية إلقاء كلمة فلسطين ليرفع صوت الفلسطينيين عاليا في أكبر محفل دولي ، مدافعا عن الحق والشرعية والعدالة في العالم أجمع.