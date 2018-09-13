الخارجية الروسية: مسلحو إدلب يستعدون لشن هجوم على حلب وحماة في سوريا

موسكو - (أ ش أ)

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن المسلحين في محافظة إدلب السورية يستعدون للدفاع على المدى الطويل، والهجوم على حلب وحماة.

وأضافت المتحدثة الروسية - خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "يتخذ المسلحون إجراءات بغرض إدارة الحكم المركزي، والاستعداد للدفاع على المدى الطويل، والقضاء على قادة المعارضة الذين يبدون استعدادا للمصالحة ، وكذلك العمل على خيارات للأعمال الهجومية تجاه مدينتي حلب وحماة".

يذكر أن محافظة إدلب كانت الوجهة الأساسية لجميع الفصائل المسلحة التي رفضت الدخول في عملية المصالحة التي شهدتها المحافظات السورية بالتزامن مع العمليات العسكرية للجيش السوري.