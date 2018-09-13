مجلة بريطانية: دبي بين أفضل مدن العالم في أنظمة النقل

القاهرة - مصراوي:

حققت دبي المركز التاسع عالمياً في أنظمة النقل العام، حسب تصنيف مجلة ستيتس مان البريطانية، لتكون بذلك ضمن أفضل مدن العالم في هذا المجال.

وقال تقرير المجلة إن ما جعل دبي تحتل هذه المكانة العالمية في جودة أنظمة النقل العام هو تفردها في توافر العديد من الخيارات لربط الناس بالأماكن، مثل التاكسي المائي، والتاكسي البري، والنقل العام بالحافلات، ومترو بدون سائق هو الأطول في العالم من هذا النوع، إلى جانب ترام دبي - بحسب صحيفة البيان.

وجاءت سيؤول وسانتياجو وطوكيو ومدريد وشنغهاي وباريس وتايبيه وبرلين في المراكز الثمانية الأولى عالمياً على الترتيب.