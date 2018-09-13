إصابة مواطنة سعودية إثر سقوط مقذوف حوثي في نجران

القاهرة - مصراوي:

صرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني بأن رجال الدفاع المدني باشروا فجر اليوم الخميس بلاغاً عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى في ضواحي مدينة نجران.

ونتج عن المقذوف بحسب صحيفة البيان إصابة مواطنة، حيث تم نقلها إلى المستشفى ، ومباشرة تنفيذ الاجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.