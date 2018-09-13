إسرائيل تعلن إعادة فتح الحاجز الوحيد المخصص لعبور الأفراد مع قطاع غزة

تل أبيب - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الخميس إعادة فتح المعبر الوحيد المخصص لعبور الأفراد مع قطاع غزة، وذلك بعد أن كانت أغلقته في الخامس من سبتمبر الجاري.

وكانت إسرائيل عزت الإغلاق إلى تظاهرة لـ"مسيرات العودة" أمام الحاجز تخللها أعمال تخريب في بعض مرافقه.

وحاجز بيت حانون/إيرز هو الوحيد المخصص للمغادرة من قطاع غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية، وتفرض إسرائيل قيودا مشددة على الحركة من خلاله بحسب مسؤولين فلسطينيين.

وكان جرى تنظيم التظاهرة أمام الحاجز احتجاجا على الأزمة المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".