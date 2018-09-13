عاهل الأردن يستقبل قائد قوات المشاة البحرية في القيادة المركزية الأمريكية

عمان - (د ب أ):

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الخميس قائد قوات المشاة البحرية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق كارل ماندي.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فقد جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين الأردن والولايات المتحدة في المجالات العسكرية.

كما تناول اللقاء، الذي حضره رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، "الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية".

كان الأردن قد شارك في اجتماع استضافته الكويت أمس وضم رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، وتركز على محاربة الإرهاب والتطرف.