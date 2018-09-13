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    الاشتراكيون يطالبون ميركل بإقالة رئيس المخابرات الداخلية

    01:16 م الخميس 13 سبتمبر 2018
    الاشتراكيون يطالبون ميركل بإقالة رئيس المخابرات الداخلية

    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

    برلين - (د ب أ):
    طالبت قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا المستشارة أنجيلا ميركل بإقالة رئيس جهاز المخابرات الداخلية هانز جيورج ماسن من منصبه حيث قال الأمين العام للحزب، لارس كلينج بايل، اليوم الخميس، مشيرا لتصريحات ماسن عن أعمال الشغب المعادية للأجانب في كمنيتس: "أصبح من الواضح تماما لقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن ماسن يجب أن يذهب، على ميركل أن تتحرك".

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي ألمانيا أنجيلا ميركل جهاز المخابرات الداخلية الألمانية

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