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    فرنسا ستقر بمسؤوليتها عن اختفاء ناشط شيوعي في الجزائر عام 1957

    01:03 م الخميس 13 سبتمبر 2018
    فرنسا ستقر بمسؤوليتها عن اختفاء ناشط شيوعي في الجزائر عام 1957

    الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

    باريس- (أ ف ب):

    أعلن نائب في الأكثرية، الخميس، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "سيقر بمسؤولية الدولة عن اختفاء" موريس أودان الناشط الشيوعي الفرنسي الذي كان يدافع عن استقلال الجزائر العام 1957 في العاصمة الجزائرية.

    وقال النائب سيدريك فيلاني الذي ينشط حول هذا الملف إن ماكرون سيتوجه ظهر الخميس الى منزل أرملة موريس أودان، متحدثا عبر إذاعة فرنسا الدولية عن "لحظة تاريخية".

    واضاف فيلاني "سيقر بحقيقة أن موريس أودان كان ضمن جميع من سقطوا ضحايا نظام". والنائب قريب من عائلة أودان الذي أوقف في 11 يونيو 1957 خلال معركة الجزائر العاصمة زمن الاستعمار الفرنسي قبل ان تتمكن الجزائر من انتزاع استقلالها.

    واوقف أودان (25 عاما) المتخصص في الرياضيات والأستاذ المساعد في جامعة الجزائر في منزله في الجزائر العاصمة من جانب مظليين في 11 يونيو 1957 وكان يشتبه بانه يؤوي أفرادا في الخلية المسلحة للحزب الشيوعي الجزائري. وتعرض للتعذيب مرارا في أحد احياء المدينة.

    وبعد عشرة ايام، تبلغت زوجته جوزيت رسميا بأن زوجها فر خلال عملية نقله. لكن الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند أكد في 2014 أن "أودان لم يفر" بل "قضى خلال اعتقاله".

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    فرنسا ناشط شيوعي ايمانويل ماكرون الجزائر

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