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"ائتلاف النصر العراقي" يتهم الميليشيات بحرق مقراتها لإيجاد حالة من الفوضى بالبصرة

09:08 ص الخميس 13 سبتمبر 2018
"ائتلاف النصر العراقي" يتهم الميليشيات بحرق مقراتها لإيجاد حالة من الفوضى بالبصرة

أرشيفية

بغداد - (أ ش أ):

اتهم القيادي العراقي بـ "ائتلاف النصر" علي السنيد ميلشيات في مدينة البصرة بأنها حرقت مقراتها لخلق حالة من الفوضى بالمدينة خلال التظاهرات الاحتجاجية على تردي الظروف المعيشية وتلوث المياه بها.

وقال السنيد في تصريحات لقناة ( العربية الحدث ) الإخبارية اليوم الخميس - " إن عمليات حرق مقرات رسمية تابعة لميليشيات خلال التظاهرات كانت مفتعلة من طرف الميليشيات نفسها بهدف خلق حالة فوضوية بمدينة البصرة " ، مؤكدا أن المواطن العادي لا يستطيع حرق مقرات تلك الميليشيات .

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت - في وقت سابق - أن حصيلة ضحايا التظاهرات في البصرة بلغت 15 قتيلا و 190 مصابا.

هذا المحتوى من

Asha
ائتلاف النصر العراقي مدينة البصرة العراق تظاهرات
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