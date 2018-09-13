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توغل إسرائيلي شرق غزة وإطلاق نار على صيادين

09:04 ص الخميس 13 سبتمبر 2018
توغل إسرائيلي شرق غزة وإطلاق نار على صيادين

أرشيفية

غزة - (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري فلسطيني بأن آليتين عسكريتين إسرائيليتين توغلتا صباح اليوم الخميس لمسافة محدودة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن جرافتين عسكريتين توغلتا عشرات الأمتار قرب معبر صوفا شرق رفح وشرعتا بعملية تسوية وتجريف بأراضي المواطنين.

ولم يصدر تعقيب من جانب الجيش الإسرائيلي.

وفي غضون ذلك، أطلقت زوارق بحرية إسرائيلية النار صوب مراكب صيادين شرقي رفح جنوب قطاع غزة، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

ولم يعقب الجيش أيضا على هذه الواقعة، لكنه عادة ما يبرر اعتقال واستهداف الصيادين من قطاع غزة بتجاوزهم مساحة الصيد المسموحة لهم، والتي تقول إسرائيل إن الهدف من تقييدها هو منع أي عمليات تهريب عبر مياه البحر.

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