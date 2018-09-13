البرلمان الأوروبي يصوت اليوم على قرار بشأن إمكانية فرض عقوبات على كمبوديا

بنوم بنه - (د ب ا):

من المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي على قرار بشأن كمبوديا، في ضوء اتهامات الخيانة ضد رئيس الحزب المعارض الرئيسي المحظور في البلاد،و التى تم شجبها على نطاق واسع ، ويطالب المفوضية الأوروبية بدراسة إمكانية فرض عقوبات محتملة.

وسوف يناقش النواب مشروع القرار خلال جلسة في ستراسبورج اليوم الخميس، يتبعها التصويت على القرار.

وينص مشروع القرار على أن قرار حل حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المعارض بأمر محكمة في تشرين ثان/نوفمبر الماضي" كان بمثابة خطوة نحو تأسيس دولة سلطوية" و أن" الهيكل السياسي لكمبوديا لا يمكن اعتباره ديمقراطيا بعد الآن".

ويشار إلى أن حزب الإنقاذ الوطني كان المرشح الوحيد المنافس أمام رئيس الوزراء هون سين وحزب الشعب الكمبودي الحاكم الذي ينتمى له، الذي فاز بجميع المقاعد البرلمانية الـ125 في الانتخابات التي أجريت في يوليو الماضي، ووصفتها المعارضة وبعض الدول الغربية بغير النزيهة وغير الحرة.

ويذكر أن هون سين يقود كمبوديا منذ أكثر من 30 عاما.

ويطالب القرار المفوضية الأوروبية بــ" دراسة التداعيات المحتملة في سياق الافضليات التجارية التي تتمتع بها كمبوديا" التي تشمل اتفاقية تجارية تعطي لكمبوديا حق تصدير معظم منتجاتها للاتحاد الأوروبي بدون جمارك.

كما أنه يطالب المفوضية بوضع لائحة بأسماء الأشخاص المسؤولين عن قرار حل حزب الإنقاذ والانتهاكات الحقوقية في كمبوديا" مع الأخذ في الاعتبار فرض قيود محتملة على تأشيرات الدخول وتجميد أصول المسؤولين".

وينص القرار أيضا على مطالبة كمبوديا بإسقاط" التهم ذات الدوافع السياسية" ضد السياسيين المعارضين، ومن بينهم كيم سوخا رئيس حزب الإنقاذ.