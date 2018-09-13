سترة تتسبب في سقوط باب مروحية فوق العاصمة الدنماركية

كوبنهاجن - (أ ش أ):

سقط باب مروحية فوق العاصمة الدنماركية كوبنهاجن وذلك بعد أن تسبب قيام أحد أفراد الطاقم بوضع سترته على مقبض فتح الباب، في دورانه من غير قصد.

ولم يصب أحد في الحادث الذي أدى إلى تغيير في تدابير السلامة حول مقابض فتح الأبواب، فيما فتحت وحدة عسكرية دنماركية تحقيقا في الحادث الذي وقع مؤخرا على متن مروحية إنقاذ تابعة للجيش كانت تنقل أحد المرضى.

وكشفت لجنة التحقيق أن الباب وقع من ارتفاع 150 – 200 متر وسقط في الفناء الخلفي لعقار بأحد الشوارع المزدحمة، واكتشفت لجنة التحقيق أن مقبض الباب دار عندما قام أفراد الطاقم بخلع سترته وتعليقها على المقبض لتزويد المريض بالإسعافات الأولية.

وقال رئيس لجنة التحقيق إن سترة "جاكت" كانت موضوعة على المقبض من دون أن يلاحظها أحد تسببت في سقوط الباب و استغرق الأمر حوالي 15 دقيقة من دوران مقبض الباب ليسقط بسبب الظروف الجوية المحيطة بالمروحية.

وأشار موقع "لوكال" إلى أنه تصرف طبيعي أن يقوم أفراد طاقم أي طائرة بخلع السترات لضمان حرية الحركة عند علاج المرضى.