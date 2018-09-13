"عكاظ" السعودية: خطط التحالف العربي تنطلق من مبدأ إنقاذ اليمن من الإرهاب الحوثي

الرياض - (أ ش أ):

قالت صحيفة "عكاظ " السعودية إن" الخطط التكتيكية العسكرية التي نفذتها دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية داخل اليمن والفترة الزمنية تنطلق من مبدأ إنقاذ الشعب اليمني من براكين الإرهاب الحوثي الإيراني واستعادة دولته ومؤسساته والعمل على استكمال العملية السياسية وصولا إلى تنمية شاملة وكاملة".

وأضافت الصحيفة - في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (التحالف أشد حرصا على الأرواح) بعددها الصادر اليوم الخميس " أن دول التحالف العربي بقيادة السعودية تحرص في عملياتها العسكرية داخل اليمن على تجنيب المدنيين وتفادي الإضرار بهم عبر عدد من الخطوات والخطط التي اتبعتها منذ اليوم الأول للعمليات العسكرية رغم محاولات الميليشيا المستميتة لتحويل المدنيين إلى دروع بشرية؛ عبر استحداث ثكنات عسكرية داخل الأحياء وعلى سطوح المنازل والمنشآت الصحية".

وأشارت إلى أن شهادة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمام الكونجرس - أمس الأربعاء - أكدت مجددا وبشكل صريح ودقيق أن دول التحالف العربي بقيادة السعودية تتخذ خطوات ملموسة للحد من خطر الإضرار بالمدنيين والبنية التحتية المدنية جراء عملياتها العسكرية، وأن الميليشيا الحوثية حولت اليمن إلى مستنقع للمجاعة، ووضعت الكثير من أبنائه في السجون، فيما أجبرت آلاف الأسر على النزوح من منازلهم بعد أن حولت مناطقهم إلى حقول للألغام وفجرت عددا منها.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها ، قائلة " إن تلك الانتهاكات الحوثية والانقلاب على الدولة، هما من دفعا دول التحالف العربي للاستجابة لمناشدة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في إطار مبدأ الأخوة وحسن الجوار، ووفقا لما تنص عليه القوانين الدولية".