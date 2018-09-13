سابورو اليابانية تعتزم الانسحاب من مخطط استضافة اولمبياد 2026 بسبب زلزال

طوكيو - (د ب أ):

ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الخميس استنادا إلى مصادر لم تسمها أن مدينة سابورو ستبلغ اللجنة الأولمبية الدولية الاسبوع المقبل باعتزامها الانسحاب من مخطط استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2026.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب مدينة سابورو الواقعة في شمال اليابان.

ورفض اكيهيرو اوكومورا مسئول مدينة سابورو التعليق على هذا التقرير، ولكن نائب عمدة المدينة تاكاتوشي ماشيدا ورئيس اللجنة الأولمبية اليابانية تسونيكازو تاكيدا سيعقدان محادثات مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في سويسرا الاسبوع القادم.

وسيشرح ماشيدا الأثار المترتبة على الزلزال الذي ضرب جزيرة هوكايدو لباخ.

وقال اوكومورا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "هذا هو الهدف من الزيارة هذه المرة".

واسفر الزلزال القوي الذي هز جزيرة هوكايدو عن سقوط 44 قتيلا .

وقال يوشيهيدي سوجا ،المتحدث باسم الحكومة اليابانية إن 36 شخصا من القتلى الـ44 لقوا حتفهم في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في بلدة أتسوما ،حيث وقعت سلسلة من الانهيارات الأرضية واسعة النطاق دفنت المنازل والطرق جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7ر6 درجات على مقياس ريختر.

وقال مسؤولون حكوميون محليون إن الزلزال خلف أكثر من 600 مصاب في جزيرة هوكايدو ، بينما بقي نحو 2700 شخص من السكان في مراكز إخلاء مؤقتة وانقطعت إمدادات المياه عن ثمانية آلاف منزل تقريبا.

وسيتم الإعلان عن المدينة المنظمة لأولمبياد 2026 في ميلانو الإيطالية في سبتمبر 2019.