أكثر الكلمات إنتشاراً

ذكرى 11 سبتمبر مذبحة الشروق التنمر مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

بينهم زوجته.. مسلح يقتل 5 أشخاص ثم ينتحر في كاليفورنيا

08:55 ص الخميس 13 سبتمبر 2018
بينهم زوجته.. مسلح يقتل 5 أشخاص ثم ينتحر في كاليفورنيا

الشرطة الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية إن مسلحًا مجهولاً قتل خمسة أشخاص بالرصاص في سلسلة هجمات يوم الأربعاء في جنوب كاليفورنيا قبل أن يقتل نفسه.

وقال دوني يانجبلاد قائد شرطة مقاطعة كيرن إن الرجل قتل زوجته ورجلا في شركة للشحن في بيكرزفيلد في كاليفورنيا.

وأضاف أنه قتل بعد ذلك رجلا آخر بالقرب من الشركة وشخصين آخرين في وقت لاحق في مسكن.

واستولى المسلح بعد ذلك على سيارة قبل أن يقتل نفسه عندما واجهه شرطي.​

الشرطة الأمريكية كاليفورنيا جريمة قتل

الخبر التالى:

سابورو اليابانية تعتزم الانسحاب من مخطط استضافة اولمبياد 2026 بسبب زلزال
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان