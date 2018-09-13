بينهم زوجته.. مسلح يقتل 5 أشخاص ثم ينتحر في كاليفورنيا

قالت الشرطة الأمريكية إن مسلحًا مجهولاً قتل خمسة أشخاص بالرصاص في سلسلة هجمات يوم الأربعاء في جنوب كاليفورنيا قبل أن يقتل نفسه.

وقال دوني يانجبلاد قائد شرطة مقاطعة كيرن إن الرجل قتل زوجته ورجلا في شركة للشحن في بيكرزفيلد في كاليفورنيا.

وأضاف أنه قتل بعد ذلك رجلا آخر بالقرب من الشركة وشخصين آخرين في وقت لاحق في مسكن.

واستولى المسلح بعد ذلك على سيارة قبل أن يقتل نفسه عندما واجهه شرطي.​