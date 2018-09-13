المرشح الرئاسي البرازيلي جاير بولسونارو يخضع لعملية جراحية جديدة

ريو دي جانيرو - (د ب ا):

أكد مسؤولون طبيون أن جاير بولسونارو، المرشح الأبرز في الانتخابات الرئاسية البرازيلية خضع لعملية جراحية أخرى أمس الأربعاء، وذلك عقب أن تعرض للطعن الأسبوع الماضي.

وقال مستشفى البرت اينستيأينشتاين إسرائيلايت في بيان إنه كان من الضروري إخضاع بولسونارو للعملية في ساو باولو بسبب وجود انسداد في الأمعاء.

وكان بولسانارو 63 عاما يعاني من " تضخم متقدم في البطن والغثيان".

وأكد فلافيو نجل بولسانارو خضوع والده لعملية جراحية جديدة على صفحته على موقع توتير للتواصل الاجتماعي، مضيفا أن حالة والده مازالت خطيرة.

كان المستشفى قد وصف حالة بولسانارو في السابق بأنها مستقرة، على الرغم من أنها أشارت إلى أنه مازال في وحدة الرعاية شبه مركزة.

ويذكر أن بولسانارو، مرشح اليمين المتشدد في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، قد تعرض للطعن خلال مسيرة انتخابية في مدينة جويز دي فورا الخميس الماضي. وأصيب بولسانارو في وريد بطني والقولون والأمعاء الغليظة ، وقد خضع لجراحة عاجلة.

وأعلنت أسرة بولسانارو أنه لن يلتقى بعد الآن بأنصاره في الشوارع، وسوف يدير حملته الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة أساسية.

وتشير التوقعات إلى أن بولسونارو الأقرب للفوز بالانتخابات التي ستجرى في السابع من أكتوبرالمقبل، بعد منع الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من الترشح.