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السجن 10 سنوات لرئيس السلفادور السابق بتهم فساد

08:25 ص الخميس 13 سبتمبر 2018
السجن 10 سنوات لرئيس السلفادور السابق بتهم فساد

الرئيس السابق إلياس أنطونيو ساكا

سان سلفادور - (أ ش أ):

حكمت محكمة في السلفادور على الرئيس السابق إلياس أنطونيو ساكا بالسجن لمدة 10 سنوات وبإعادة مبلغ 260 مليون دولار من أصل 301 مليون تم اختلاسها خلال سنوات حكمه التي استمرت من 2004 ولغاية 2009.

وأعلنت النيابة العامة - في تغريدة على تويتر أوردتها قناة "الحرة" الامريكية اليوم الخميس - أن المحكمة أدانت الرئيس السابق بجرمي اختلاس أموال عامة وتبييض أموال، مؤكدة أنها المرة الاولى التي تتم فيها "إدانة رئيس سابق بتهم فساد".

وفي جلسة النطق بالحكم مثل الرئيس السابق أمام المحكمة في العاصمة سان سلفادور موقوفاً مع ستة متهمين آخرين كانوا مساعدين له، وبما أنه قضى في السجن حتى الآن عامين فإن العقوبة الصادرة بحقّه تعني أنّه ما زال يتعين عليه البقاء خلف القضبان ثماني سنوات أخرى.

وتصل العقوبة على الجرائم التي اتهم بها ساكا الى السجن لمدة 25 عاماً لكن الرئيس السابق وافق على الإقرار بالذنب مقابل تخفيف العقوبة عنه.

وحكمت المحكمة كذلك على إيلمر شارليكس السكرتير السابق لساكا بالسجن لمدة 10 سنوات وبإعادة مبلغ 15 مليون دولار.

أما المتهمون الآخرون وهم وزير الاتصالات السابق خوليو رانك والرئيس السابق لشركة المياه العامة سيزار فونيس والمدير المالي السابق لديوان الرئاسة فرانسيسكو أرتياجا والمسؤول السابق في وزارة المالية خورخي هيريرا فقد حكمت المحكمة على كل منهم بالسجن لمدة خمس سنوات.

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