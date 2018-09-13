المركز الأمريكي للأعاصير: فلورنس يتقدم باتجاه الساحل الشرقي للبلاد وسيتسبب في أضرار جسيمة

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن المركز الأمريكي للأعاصير أن الإعصار "فلورنس"، الذي يتقدّم باتجاه الساحل الشرقي للولايات المتحدة خسر بعضا من قوته وتراجع درجة واحدة إلى إعصار من الفئة الثانية.

وحذر المركز في أحدث نشرة عن سير الإعصار، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، من أن العواصف والأمطار التي سيتسبب بها الإعصار ستخلف أضرارا جسيمة.

وقال المركز إن "فلورنس هو الآن إعصار من الفئة الثانية على سلّم سافير- سيمبسون"، الذي يتألف من 5 فئات تصاعدية، مشيرا إلى أن الإعصار سيصطحب معه رياحا تصل سرعتها إلى 175 كلم/ساعة.

ومع اقتراب فلورنس من الساحل الشرقي للولايات المتحدة يواصل سكان المناطق المهددة استعداداتهم لمواجهة الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي سيتسبب بها.

وأصدرت السلطات أوامر إجلاء 1.7 مليون شخص في ساوث كارولاينا ونورث كارولاينا وفرجينيا، تحسبا للإعصار الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه "شديدة الخطورة".

وفي السياق ذاته، أعلنت العاصمة الأمريكية واشنطن حالة الطوارىء، إثر اقتراب الإعصار فلورنس، والتي تستمر لمدة 15 يوما.