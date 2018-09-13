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دفن جثمان كوفي عنان بمسقط رأسه غانا اليوم

07:11 ص الخميس 13 سبتمبر 2018
دفن جثمان كوفي عنان بمسقط رأسه غانا اليوم

كوفي عنان

أكرا - (د ب أ):

من المقرر أن يتم دفن جثمان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، بمسقط رأسه في غانا اليوم الخميس.

وكان عنان توفي في 18 أغسطس الماضي عن عمر ناهز 80 عاما.

وبعد مراسم تأبين عامة في مركز المؤتمرات الدولي بالعاصمة أكرا، سيتم دفن جثمان عنان، خلال مراسم خاصه في مقبرة أكرا العسكرية.

ومن المتوقع أن يشارك كل من زوجة عنان، ناني، وأبناؤه وأحفاده والرئيس نانا أكوفو أدو، وكبار المسؤولين الحكوميين وكبار الضباط العسكريين ودبلوماسيون بارزون وشخصيات من جميع أنحاء العالم في تلك المراسم.

وتم عرض جثمان عنان لإلقاء نظرة الوداع عليه في مركز المؤتمرات الدولي، وذلك منذ أن تم نقله يوم الاثنين إلى غانا من سويسرا، حيث توفي هناك.

وترك عنان خلفه إرثًا متميزًا كرجل دولة عالمي ومدافع قوي عن السلام والحوار وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

الأمم المتحدة كوفي عنان غانا

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