وزير الخارجية الألماني : احتجاجات كمنيتس أضرت بصورة بلادنا في العالم

برلين - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن الاحتجاجات المناهضة للأجانب التي شهدتها مدينة كمنيتس الألمانية في الأسابيع الاخيرة أضرت بسمعة ألمانيا في العالم.

وأضاف ماس في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "في الدول الأجنبية، يدرك الأشخاص أيضًا أن العديد من المواطنين النبلاء في ألمانيا لهم رأيهم أيضًا".

وقال ماس إنه من المهم للغاية أن يخرج الكثير من الأشخاص إلى الشوارع لاتخاذ موقف ضد العنصرية وكراهية الأجانب.

وتابع: "التطرف اليميني يهز أسس ديمقراطيتنا الليبرالية ويهدد التماسك الاجتماعي. يجب أن نمنع استقطاب المجتمع في ألمانيا".

يذكر أن مواطنا ألمانيا /35 عاما/ قُتل طعنا في كمنيتس في أغسطس الماضي خلال شجار مع مهاجرين. وتشتبه السلطات في تورط ثلاثة أفراد من طالبي اللجوء في الجريمة، ويقبع اثنان منهم حاليا في السجن على ذمة التحقيق، وتبحث السلطات حاليا عن الثالث . وفي أعقاب هذه الجريمة اندلعت احتجاجات وأعمال عنف معادية للأجانب في المدينة من جانب عناصر يمينية متطرفة.

وكانت ميركل ومتحدثها شتيفن زايبرت وصفا هذه الاعتداءات بـ"المطاردات"، بينما عارض هذا التوصيف رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) هانز-جيورج ماسن.