"معركة الفصل".. اندماج 30 ألف مقاتل قرب إدلب والحشد متواصل

كتب - مصراوي:

واصلت الأطراف المتنازعة في إدلب الحشد رغم التلميح الروسي بتأجيل المعركة التي ستكون الفصل، في آخر معاقل المعارضة في سوريا.

وأكدت أنباء أن عدد مقاتلي الفصائل التي ستندمج في إدلب، سيتخطى الـ 30 ألف مقاتل، وفق ما أورد موقع "العربية نت".

وحشد الجيش السوري والفصائل الإيرانية 4 آلاف مسلح على خط النار المحاذي لإدلب، في ريف حلب الشمالي، استعدادًا للهجوم المرتقب.



كما أفادت أن قيادة الجيش التركي استعدت بـ 50 ألف مقاتل، يتوزعون على الجيش الوطني الذي جرى تشكيله في مناطق عمليتي "درع الفرات"، و"غصن الزيتون"، فيما سيبقي 10 آلاف مقاتل في المنطقة، وسيتم نقل 30 ألفًا إلى إدلب.​