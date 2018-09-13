إصابة طالب لجوء بجروح خطيرة بعد قفزه من الطابق الثالث لمركز إيواء لاجئين بألمانيا

برلين - (د ب أ):

أصيب طالب لجوء نيجيري، كان من المقرر ترحيله من ألمانيا، بجروح خطيرة، الأربعاء، بعد أن قفز من نافذة بالطابق الثالث لمركز إيواء لاجئين عندما حاولت السلطات الألمانية اعتقاله.

وقالت الشرطة إن الرجل 25 عاما حجز نفسه داخل غرفته في مركز بمدينة زيجمارينجن جنوب غربي ألمانيا.

وعندما تمكنت السلطات من دخول غرفته، تسلق الرجل على عتبة نافذة الغرفة، ولكن رغم تمكن السلطات من الإمساك بحزام سرواله إلا أن الحزام انقطع وقفز الرجل.

وأصيبت ساق الرجل بجروح خطيرة.

وكانت الشرطة تبحث أيضا عن طالب لجوء ثانٍ من المقرر ترحيله، لكنها لم تتمكن من العثور عليه.