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أهم عناوين الصحف: سفير الإمارات في أمريكا يكتب في واشنطن بوست

01:00 ص الخميس 13 سبتمبر 2018
أهم عناوين الصحف: سفير الإمارات في أمريكا يكتب في واشنطن بوست

الحرب في اليمن

القاهرة – مصراوي

نشر سفير الإمارات العربية المتحدة في أمريكا يوسف العتيبة مقالا في صحيفة واشنطن بوست حول تطورات الأوضاع في اليمن، فيما أبرزت صحيفة هآرتس العبرية مقالا لمستشارة منظمة التحرير الفلسطينية خلال اتفاقية أوسلو هاجمت فيها الاحتلال الإسرائيلي، فيما ركزت وول ستريت جورنال على تحركات أمريكية جديدة من أجل مفاوضات تجارية مع الصين.

الإمارات أمريكا واشنطن اليمن

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