أهم عناوين الصحف: سفير الإمارات في أمريكا يكتب في واشنطن بوست

القاهرة – مصراوي

نشر سفير الإمارات العربية المتحدة في أمريكا يوسف العتيبة مقالا في صحيفة واشنطن بوست حول تطورات الأوضاع في اليمن، فيما أبرزت صحيفة هآرتس العبرية مقالا لمستشارة منظمة التحرير الفلسطينية خلال اتفاقية أوسلو هاجمت فيها الاحتلال الإسرائيلي، فيما ركزت وول ستريت جورنال على تحركات أمريكية جديدة من أجل مفاوضات تجارية مع الصين.