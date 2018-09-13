أبزر التصريحات في 24 ساعة: السعودية والإمارات ملتزمتان بتجنب استهداف المدنيين في اليمن

كتب – محمد عطايا:

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إن السعودية والإمارات تبذلان الجهود اللازمة لتجنب خطر استهداف المدنيين في اليمن، بينما ترى ديانا بوتو، مستشارة وفد منظمة التحرير الفلسطينية في خلال اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أن ما فعلته كان خطأ كبيرًا، ولم يكن عليهم التفاوض مع الإسرائيليين على الإطلاق، فيما أفاد مسؤول فلسطيني بأن مئات المواطنين الفلسطينيين تمكنوا الاربعاء من الوصول لقرية الخان الاحمر شرق القدس.