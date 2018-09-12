إيطاليا ترغب في تنظيم مؤتمر بشأن ليبيا في نوفمبر المقبل

روما - (د ب ا)

اعربت إيطاليا عن رغبتها في تنظيم مؤتمر حول ليبيا في صقلية في النصف الأول من شهر نوفمبر، حسبما صرح وزير الخارجية الإيطالي انزو مورافو ميلانزي اليوم الأربعاء.

وفي إحاطة للجان الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن ليبيا، قال إن روما تريد عقد المؤتمر هناك "بشكل رمزي"، في "أرض تعنى رمزيا اليد الممدودة فوق المتوسط"، بحسب وكالة الانباء الإيطالية (انسا).

كانت صقلية واحدة من مكانين مقترحين لعقد المؤتمر، إلى جانب روما.

وأضاف مورافو إن المؤتمر سينظم وفقا "لصيغة روما"، بما في ذلك ليس فقط الجهات الفاعلة المختلفة على الساحة الليبية، ولكن أيضا الدول الأوروبية والدول المجاورة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

وتابع "إن موعد شهر نوفمبر قد تم تحديده قبل شهر ديسمبر الذي من المقرر اجراء انتخابات فيه" ، مؤكدا أن الانتخابات يجب أن تتم بطرق وأطر زمنية يقررها الليبيون.

يشار إلى مسودة اتفاق باريس الذي تم التوصل إليه في شهر مايو الماضي بين القادة الليبيين الرئيسيين ينص من بين اشياء اخرى على اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في شهر ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011 ، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى ، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب ، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.