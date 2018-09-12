فرنسا: المفاوضات مع بريطانيا لإنهاء "حرب المحار" فشلت

باريس - (د ب أ)

اعتبرت فرنسا أن محاولاتها للتوصل إلى اتفاق نهائي لوضع حد لنزاع حول حقوق الصيد مع بريطانيا، قد باءت بالفشل.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأربعاء نقلا عن هوبرت كار، مدير اللجنة الوطنية للصيد، قوله إن فرنسا قدمت اقتراحا لبريطانيا ليلة الثلاثاء وتوقعت إجابة بحلول منتصف الاربعاء.

وقال كار: "قُضي الأمر... لن نعود إلى طاولة المفاوضات."

وتصاعد الخلاف بين الطرفين بشأن حقوق الصيد، ليتحول إلى اشتباكات بين القوارب الفرنسية والإنجليزية في القنال الانجليزي.

ويشعر الصيادون الفرنسيون بالغبن من نظرائهم الأجانب الذين لا يلتزمون بحظر فرنسي موسمي على صيد المحار، والذي يهدف إلى السماح بتجدد المخزون.

وتوصلت السلطات الفرنسية والبريطانية إلى اتفاق من حيث المبدأ الاسبوع الماضي، نص على حظر دخول القوارب البريطانية أطول من 15 مترا إلى المناطق المعنية قبالة سواحل نورماندي في الفترة من منتصف مايو إلى نهاية شهر سبتمبر، تماشيا مع الحظر الفرنسي.

وفي المقابل، سيتم تعويض القوارب البريطانية عن خسائرها.

ولكن الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق نهائي الأسبوع الماضي .