وول ستريت جورنال: أمريكا تقترح مفاوضات تجارية مع الصين

واشنطن - (أ ش أ)

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة اقترحت على الصين عقد مفاوضات تجارية جديدة كفرصة لبكين لمعالجة الأزمات التجارية قبل فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة جديدة من الجمارك على السلع الصينية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تذكر أسمائها، أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ومجموعة من المسؤولين أرسلوا دعوة إلى الحكومة الصينية تحمل اقتراحا لعقد اجتماع تجاري ثنائي جديد بين الدولتين.

وأشارت الصحيفة أن الجانب الأمريكي اقترح عقد المحادثات خلال الأسابيع القادمة مطالبا الصين بإيفاد وفد وزاري، مرجحين أن يعقد الاجتماع المقترح في واشنطن أو بكين.

وأضافت الصحيفة نقلا عن أحد المصادر أن الدعوة الأمريكية للتفاوض تعكس مجهود بعض مسؤولي إدارة ترامب لدفع الصين إلى تلبية المطالب الأمريكية قبل فرض الجمارك الجديدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب تستعد لفرض جمارك بقيمة 200 مليار دولار أمريكي على البضائع الصينية، بعد مجموعة أولى من الجمارك بقيمة 50 مليار دولار على بعض السلع الصينية في وقت سابق من العام الجاري.