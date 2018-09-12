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السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب المسافرين إلى الولايات المتحدة بالتحقق من المواعيد

09:27 م الأربعاء 12 سبتمبر 2018
السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب المسافرين إلى الولايات المتحدة بالتحقق من المواعيد

السفارة الأمريكية في القاهرة

القاهرة - (أ ش أ)

أهابت السفارة الأمريكية في القاهرة بالمسافرين الذين يعتزمون ولديهم خطط للسفر إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع بضرورة التحقق مجددا من مواعيد رحلاتهم الجوية المقررة حيث تم إلغاء العديد من الرحلات بسبب إعصار (فلورانس).

جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة اليوم الأربعاء على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

يذكر أن فلورنس هو إعصار من الدرجة الرابعة يتوقع أن يضرب ولايتي كارولاينا الجنوبية والشمالية، وسيكون مصحوبا بأمطار غزيرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أن إدارته "متأهبة تماما وبشكل كامل" لمواجهة إعصار فلورانس، المتوقع أن يخلف دمارا واسعا على الساحل الشرقي.

وقال ترامب - في تصريح أمس بقاعدة أندروز المشتركة لدى عودته من زيارة النصب التذكاري الخاص بأحداث 11 سبتمبر في بنسلفانيا - "الكل مستعد".

وأصدر ترامب، الاثنين الماضي، تحذيرا للمقيمين في مسار الإعصار، قائلا "لقد أخبرني رجالي أن هذا هو أحد أسوأ العواصف التي من المتوقع أن تضرب الساحل الشرقي منذ سنوات عديدة".

هذا المحتوى من

Asha
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