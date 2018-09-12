سيلفا كير يوقع اتفاق سلام مع زعيم المتمردين ريك مشار

كتب – محمد عطايا:

أفادت وكالة "رويترز"، أن رئيس جنوب السودان، سيلفا كير، وقع مع زعيم المتمردين ريك مشار، اتفاق سلام اليوم الاربعاء.

وجاء توقع الاتفاق بين كير ومشار، على هامش قمة عقدت اليوم في إثيوبيا لبحث الأوضاع بين القوتين، ومحاولة التوصل إلى هدنة هناك.

ودخل جنوب السودان في حرب أهلية ضارية بعد عامين من استقلاله في 2011 عندما تحول النزاع السياسي بين كير ومشار إلى مواجهة عسكرية.

وسبق وانهار اتفاق سلام وقع عام 2015 بعد طرد مشار من جوبا إثر اشتباكات مع القوات الحكومية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.