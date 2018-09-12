أكثر الكلمات إنتشاراً

ذكرى 11 سبتمبر مذبحة الشروق التنمر مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

سيلفا كير يوقع اتفاق سلام مع زعيم المتمردين ريك مشار

08:13 م الأربعاء 12 سبتمبر 2018
سيلفا كير يوقع اتفاق سلام مع زعيم المتمردين ريك مشار

سيلفا كير وريك مشار

كتب – محمد عطايا:

أفادت وكالة "رويترز"، أن رئيس جنوب السودان، سيلفا كير، وقع مع زعيم المتمردين ريك مشار، اتفاق سلام اليوم الاربعاء.

وجاء توقع الاتفاق بين كير ومشار، على هامش قمة عقدت اليوم في إثيوبيا لبحث الأوضاع بين القوتين، ومحاولة التوصل إلى هدنة هناك.

ودخل جنوب السودان في حرب أهلية ضارية بعد عامين من استقلاله في 2011 عندما تحول النزاع السياسي بين كير ومشار إلى مواجهة عسكرية.

وسبق وانهار اتفاق سلام وقع عام 2015 بعد طرد مشار من جوبا إثر اشتباكات مع القوات الحكومية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.

جنوب السودان سيلفا كير ريك مشار اتفاق سلام

الخبر التالى:

حملة من مجموعات ضغط أمريكية ضد رسوم ترامب الجمركية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان