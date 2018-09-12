أكثر الكلمات إنتشاراً

ذكرى 11 سبتمبر مذبحة الشروق التنمر مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

سامح شكري يتسلم صورة من أوراق اعتماد سفير إثيوبيا الجديد

08:04 م الأربعاء 12 سبتمبر 2018
سامح شكري يتسلم صورة من أوراق اعتماد سفير إثيوبيا الجديد

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ)

قدم السفير أزاناو تاديس سفير إثيوبيا الجديد بالقاهرة صورة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية سامح شكري.

وذكرت سفارة إثيوبيا بالقاهرة -في بيان اليوم الأربعاء- أن وزير الخارجية أعرب خلال الاجتماع مع السفير الجديد عن حرص مصر على مواصلة العمل مع إثيوبيا في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكد التزام الحكومة المصرية بدعم السفير في جهوده لتعزيز العلاقات بين مصر وإثيوبيا.

بدوره، قال السفير أزاناو إنه سيبذل أقصى جهوده لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة عمله في القاهرة.

هذا المحتوى من

سامح شكري أزاناو تاديس إثيوبيا وزارة الخارجية

الخبر التالى:

سيلفا كير يوقع اتفاق سلام مع زعيم المتمردين ريك مشار
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان