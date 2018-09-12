سامح شكري يتسلم صورة من أوراق اعتماد سفير إثيوبيا الجديد

القاهرة - (أ ش أ)

قدم السفير أزاناو تاديس سفير إثيوبيا الجديد بالقاهرة صورة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية سامح شكري.

وذكرت سفارة إثيوبيا بالقاهرة -في بيان اليوم الأربعاء- أن وزير الخارجية أعرب خلال الاجتماع مع السفير الجديد عن حرص مصر على مواصلة العمل مع إثيوبيا في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكد التزام الحكومة المصرية بدعم السفير في جهوده لتعزيز العلاقات بين مصر وإثيوبيا.

بدوره، قال السفير أزاناو إنه سيبذل أقصى جهوده لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة عمله في القاهرة.