تويتر يحجب حساب قيادي بالحشد الشعبي العراقي

كتب – محمد عطايا:

حجبت إدارة موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حساب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق، جمال جعفر، الملقب بأبو مهدي المهندس، بدعوى مخالفته لوائح النشر.

وبحسب الصحفية في موقع "ذا ناشونال" الإماراتي، جويس كرم، فإن إدارة تويتر، حجبت حساب القيادي بالحشد الشعبي الموالي لإيران.

وأطلق الحشد الشعبي بيانًا اليوم، استهجن فيه قرار عملاق التواصل الاجتماعي، زاعمين أن أبو مهدي المهندس لم يخالف لوائح النشر.

واتهمت الولايات المتحدة، التي أدرجت المهندس على لائحة الإرهاب منذ 2009، الحشد الشعبي بتهديد السلام والاستقرار في العراق، وقيادة جماعة إرهابية مدعومة من إيران.

وفي نوفمبر 2016، اعتبر البرلمان العراقي الحشد الشعبي قوة رديفة للجيش العراقي، على أنها "جزء من القوات الأمنية" في البلاد.

ويقدّر عدد مقاتلي الحشد الشعبي، الذي يضم بين فصائله الرئيسية كتائب حزب الله، منظمة بدر وعصائب أهل الحق، بحسب البرلمان العراقي، بـ 110 آلاف رجل، بينما يتراوح، بحسب خبراء، بين 60 ألفا و140 ألفا.

ومؤخرًا نُصّب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، رئيسًا لهيئة الحشد الشعبي، التي أشاد بقوتها في أكثر من مناسبة خلال عمليات تحرير شمال العراق، وبالاخص دحر إرهاب داعش من الموصل.

وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بيانًا جاء فيه "زار القائد العام للقوات المسلحة رئيس هيئة الحشد الشعبي حيدر العبادي مقر الهيئة للاطلاع على الأوضاع فيها".

ونقل البيان إشادة العبادي "ببطولات المقاتلين في الحشد الشعبي وتضحياتهم التي حققت النصر على الإرهاب ومواصلة الجهود من أجل بناء وإعمار البلد"، مؤكدا حرصه على "حقوق الأبطال المقاتلين وتوفير كل الدعم لهم".

