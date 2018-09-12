جون بولتون: سنفرض عقوبات على كل من يتدخل بالانتخابات الأمريكية

كتب – محمد عطايا:

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون اليوم الاربعاء، من أي تدخل في انتخابات الكونجرس النصفية القادمة، مشيرًا إلى أن بلاده ستفرض عقوبات على كل من يخالف القرارات، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

ووقع الرئيس الأمريكي، أمرًا تنفيذيًا بموجبه يتم معاقبة أي مؤسسات أو أفراد يحاولون التدخل في الانتخابات الأمريكية، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

ويأتي القرار قبل أسابيع من انتخابات الكونجرس الأمريكي، وبموجب الأمر التنفيذي ستتمكن المخابرات الأمريكية من التحقيق فيما إذا كان هناك تدخلا في الانتخابات أم لا.

يأتي قرار ترامب بتوقيع الأمر التنفيذي بالتزامن مع الخطة التي تعدها وكالات الاستخبارات وقوى تنفيذ القانون في الولايات المتحدة للدفاع عن انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل ضد التدخل الأجنبي المتوقع.