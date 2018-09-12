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أمر تنفيذي جديد من ترامب يعاقب من يتدخل في الانتخابات الأمريكية

06:54 م الأربعاء 12 سبتمبر 2018
أمر تنفيذي جديد من ترامب يعاقب من يتدخل في الانتخابات الأمريكية

ترامب

القاهرة - مصراوي

وقع الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، أمرا تنفيذيًا بموجبه يتم معاقبة أي مؤسسات أو أفراد يحاولون التدخل في الانتخابات الأمريكية، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

ويأتي القرار قبل أسابيع من انتخابات الكونجرس الأمريكي، وبموجب الأمر التنفيذي ستتمكن المخابرات الأمريكية من التحقيق فيما إذا كان هناك تدخلا في الانتخابات أم لا.

يأتي قرار ترامب بتوقيع الأمر التنفيذي بالتزامن مع الخطة التي تعدها وكالات الاستخبارات وقوى تنفيذ القانون في الولايات المتحدة للدفاع عن انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل ضد التدخل الأجنبي المتوقع.

يُذكر أن المستشار الخاص روبرت مولر يجري تحقيقًا منفصلًا في احتمالية التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

ترامب الانتخابات الأمريكية انتخابات الكونجرس الأمريكي

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