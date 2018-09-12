تركيا تمد المعارضة السورية بالسلاح استعدادا لـ"حرب استنزاف" في إدلب

(بي بي سي)

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن قالت مصادر بالمعارضة السورية قولهم إن تركيا تكثف إمدادات السلاح لمقاتلي المعارضة السورية لمساعدتهم على التصدي لهجوم من المتوقع أن يشنه الجيش السوري وحلفاؤه المدعومون من روسيا وإيران على محافظة إدلب السورية.

وأفاد مسؤولون كبار بالمعارضة للوكالة بأن تركيا أرسلت المزيد من المساعدات العسكرية للمعارضين في منطقة إدلب وحولها منذ أن فشل اجتماع قمة عقدته مع إيران وروسيا الأسبوع الماضي.

وقال للوكالة ذاتها قائد كبير بالجيش السوري الحر مطلع على محادثات في الأيام القليلة الماضية مع كبار المسؤولين الأتراك "تعهد الأتراك بدعم عسكري كامل لمعركة طوية الأمد. لن يستطيع النظام أن يصل إلى ما يريد".

وقال قائد آخر بالمعارضة "هذه الشحنات من الذخائر ستسمح لأن تمتد المعركة وتضمن أن لا تنفد الامدادات في حرب استنزاف".

وأضاف "يحصلون على شحنات جديدة من الذخائر. لا يحتاجون أكثر من الذخائر".