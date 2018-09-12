فيينا تطالب تركيا بإطلاق سراح معتقل نمساوي

فيينا - (د ب أ)

قال المستشار النمساوي زباستيان كورتس اليوم الأربعاء إنه يتعين على تركيا أن توضح سبب احتجاز أنقرة لصحفي نمساوي مستقل، داعيا إلى الإفراج الفوري عن الشاب إذا لم تتمكن أنقرة من تفسير الاتهامات الموجهة إليه.

وكتبت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنيسل على موقع "تويتر" للتواصل: "لن نتخلى عنه، وسنطالب بمنحه الحق في الوصول إلى جميع سبل الانتصاف القانوني".

وقال مراد يلماظ، محامي الصحفي المعتقل ماكس زيرنجاست، الذي اعتقل أمس الثلاثاء مع آخرين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن موكله محتجز الآن لدى وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة.

ولم يتمكن يلماز من الوصول إلى موكله، كما أنه لم يطلع على التهم الموجهة إليه، والتي لا تزال سرية.

وكتب زيرنجاست مقالات تنتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منشورات يسارية، مثل مجلة "جاكوبين" الأمريكية، كما تطرق إلى حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه)، المحظور.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

وقال محامي زيرنجاست، إن موكله تخرج مؤخرا من جامعة الشرق الأوسط التقنية في العاصمة التركية أنقرة، حيث درس العلوم السياسية والفلسفة، وفقا لمحاميه.

وتم سجن عشرات الصحفيين وإغلاق العشرات من وسائل الإعلام في تركيا منذ فرض حالة الطوارئ في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.