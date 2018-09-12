رئيسة وزراء بريطانيا تهنئ المسلمين بحلول العام الهجري الجديد

لندن - (أ ش أ)

هنأت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، اليوم الأربعاء المسلمين حول العالم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وفي تغريدة بثها الموقع الرسمي لرئيسة الوزراء عبر "تويتر" قالت تريزا ماي "أود أن أتمنى لجميع المسلمين الذين يستقبلون العام الهجري الجديد موسما مسالما ومزدهرا".

كما أعرب المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا عن تهنئته، قائلا من أمام مسجد ريجنت بارك بوسط لندن "أود أن أبعث بتهاني خالصة لكل المسلمين يجميع أنحاء العالم بمناسبة رأس السنة الهجرية. كل عام وكلكم بألف خير".