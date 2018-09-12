وكالة أمريكية: الإعصار فلورنس سيكون مثل لكمة مايك تايسون لساحل كارولينا

واشنطن - (د ب أ)

حثت الوكالة الاتحادية لإدارة المواقف الطارئة المواطنين في مناطق الإخلاء على طول الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية على اتباع أوامر الخروج قبل الوصول المتوقع لإعصار فلورنس.

وقال جيف بيارد، من الوكالة الاتحادية لإدارة المواقف الطارئة اليوم الأربعاء: "نريد أن تصل رسالتنا بأن هذه عاصفة خطيرة. الأمر سيكون أشبه بلكمة مايك تايسون لساحل كارولينا".

يشار إلى أن عمليات الإجلاء الجماعية جارية في ولايتي ساوث كارولينا ونورث كارولينا فيما يستعد الملايين من الأشخاص في المنطقة الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة المطلة على المحيط الأطلسي للاعصار، وهو عاصفة من الفئة الرابعة التي من المتوقع أن تبلغ اليابسة مساء غدا الخميس.

ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن الخطر سينجم في الأساس عن فيضان، فيما من المتوقع أن يبلغ مستوى المياه على السطح الارض جراء الأمطار إلى ما بين 38 إلى 50 سنتيمترا ،وهناك كميات قصوى متفرقة تصل إلى 76 سنتيمترا، إلى جانب ارتفاع مستوى سطح البحر لما يصل إلى أربعة أمتار جراء الرياح.

وقال بيارد إن بعض المنازل ستتعرض للدمار، كما ستنقطع الكهرباء خصوصها في ساوث كارولينا ونورث كارولينا وكذلك ستتأثر ولايات أخرى من بينها فيرجينيا.

وأضاف بيارد في موجز صحفي: "الأضرار ستكون كبيرة".

وقال حاكم نورث كارولينا، روي كوبر، إن الرياح العنيفة جراء الإعصار فلورنس سوف تطيح باعمدة الطاقة والأشجار وأن العاصفة سوف "تضرب ولايتنا لأيام".

ومن المتوقع أن تبلغ العاصفة اليابسة كإعصار من الفئة الثالثة أو الرابعة.

وقال المركز الوطني للأعاصير في تقريره الصادر الثامنة صباحا (1200 بتوقيت جرينتش) إن العاصفة تقع على بعد 850 كيلومترا جنوب جنوب غرب كيب فير في نورث كارولينا وتتحرك باتجاه غرب الشمال الغربي بسرعة 28 كيلومترا في الساعة. .

وسوف يتحرك مركز الإعصار فلورنس بين بيرمودا وجزر البهاما اليوم.