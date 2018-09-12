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    وزراء الخارجية العرب يطالبون تركيا بسحب قواتها من العراق

    05:46 م الأربعاء 12 سبتمبر 2018
    وزراء الخارجية العرب يطالبون تركيا بسحب قواتها من العراق

    جامعة الدول العربية

    القاهرة - (أ ش أ)

    أكد وزراء الخارجية العرب مجددا على مضمون قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية في 24 ديسمبر 2015 بشأن إدانة توغل القوات التركية في الأراضي العراقية ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فورا دون قيد أو شرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية، وتهديدا للأمن القومي العربي.

    ودعا الوزراء - في قرار بشأن (اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية) الصادر عن الدورة العادية 150 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة السودان - الدول الأعضاء في الجامعة العربية للطلب من الجانب التركي (بموجب العلاقات الثنائية) سحب قواته من الأراضي العراقية؛ تنفيذا لقرار مجلس الجامعة رقم 7987 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2015، ودعوتها إلى إثارة هذه المسائل في اتصالاتها مع الجانب التركي.

    كما دعا مجلس جامعة الدول العربية، الدول الأعضاء للطلب من الحكومة التركية عدم التدخل في الشئون الداخلية للعراق، والكف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة.

    وأعاد المجلس التأكيد على مساندة الحكومة العراقية في الإجراءات التي تتخذها وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة التي تهدف لسحب الحكومة التركية قواتها من الأراضي العراقية، ترسيخا لسيادة حكومة العراق على كافة أراضيه.

    وطالب المجلس، الأمين العام للجامعة العربية، بالاستمرار في متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم 7987 (2015) وتقديم تقرير مفصل عن الجهود المبذولة من قبله في هذا الشأن إلى مجلس الجامعة في دورته العادية المقبلة.

    وأعاد المجلس التأكيد على استمرار متابعة العضو العربي في مجلس الأمن، للمطلب المتضمن انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحين تحقيق الانسحاب الناجز لهذه القوات.

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