"قسد" تتقدم في آخر جيوب تنظيم داعش في ريف دير الزور بسوريا

دمشق - ( د ب أ)

حققت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تقدما كبيراً في معاركها مع مسلحي تنظيم داعش في ريف دير الزور الشمالي الشرقي.

وقال قائد عسكري في مجلس دير الزور العسكري لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.ا) " بعد 24 ساعة من اطلاق المرحلة الاخيرة لأنهاء وجود مسلحي داعش في ريف دير الزور، سيطرت قواتنا على حوالي 25 نقطة في محيط بلدة الباغوز وقرية الكسرة شمال غرب مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية، وبدعم واسناد من مقاتلات التحالف الدولي".

وأكد القائد العسكري " أن معارك عنيفة خاضها مقاتلو مجلس دير الزور العسكري ضد مسلحي التنظيم، الذين قتل منهم اكثر من 25 واصيب العشرات بجروح، وتدمير عدد كبير من الاليات التابعة للتنظيم".

من جانبه، أعلن تنظيم داعش عن تصديه لهجوم قوات سوريا الديمقراطية، حيث نقلت وكالة أعماق التابعة للتنظيم أن " دراجة نارية مفخخة استهدفت حافلة تقل عناصر من قسد في بلدة غرانيج بريف دير الزور، وأن التنظيم تصدى لجميع محاولات الاقتحام على بلدة هجين من محور قرية الباغوز الحدودية".

وقالت مصادر محلية في بلدة السوسة شمال غرب مدينة البوكمال لـ( د ب أ) أن " معارك عنيفة تجري بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي داعش، وسط قصف هو الاعنف من طائرات التحالف الدولي ومدفعية قسد، طال البلدات والقرى التي تحت سيطرة تنظيم داعش، وأن حالة من الهلع والرعب يعيشها الاهالي ويبحثون عن طرق امنة للخروج من مناطق المعارك ".

ويسيطر تنظيم داعش على بلدات الباغوز والشعفه والسوسة وهجين، وعدد من القرى والمزارع شمال غرب مدينة البوكمال شرق نهر الفرات، وجلب التحالف الدولي مئات السيارات التي تحمل اسلحة وعتاد عسكري دخلت سورية عبر العراق لدعم قوات قسد؛ لأنهاء وجود التنظيم من مناطق شرق الفرات.

واعلنت قوات سوريا الديمقراطية قبل عام تقريبا عن اطلاق عاصفة الجزيرة لطرد تنظيم داعش من ريف دير الزور الشرقي .