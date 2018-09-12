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    سجن ناشط مدان بالتحريض في فيتنام 12 عاما

    05:12 م الأربعاء 12 سبتمبر 2018
    سجن ناشط مدان بالتحريض في فيتنام 12 عاما

    فيتنام

    هانوي - (د ب أ):

    قضت محكمة اليوم الأربعاء بحبس ناشط فيتنامي لمدة 12 عاما في شمال وسط فيتنام لإدانته بالتحريض، وذلك بحسب ما قاله محاميه لوكالة الأنباء الألمانية.

    وقال محامي الدفاع نجوين فان مينج إنه تم إصدار الحكم على نجوين ترونج تروك، 44 عاما، في المحكمة بمدينة دونج هوي لإدانته" بالقيام بأنشطة تهدف للإطاحة بإدارة الشعب".

    ويشار إلى أن تروك كان عضوا بجماعة "من أجل الديمقراطية" وهي شبكة واسعة تضم نشطاء يطالبون بالتغيير الديمقراطي في فيتنام عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصورة أساسية. وقد صدر حكم بحبس قائد المجموعة نجوين فان داي لمدة 15 عاما في أبريل الماضي لاتهامه بنفس التهمة، ولكن تم الإفراج عنه لاحقا ويعيش الآن في منفى بألمانيا.

    يذكر أن فيتنام، التي يحكمها حزب واحد، تحظر المعارضة.

    وأدانت منظمة العفو الدولية حكم السجن في بيان، وطالبت بالإفراج الفوري عن تروك.

    فيتنام نجوين فان مينج ناشط سياسي منظمة العفو الدولية

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