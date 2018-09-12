بوتين يقترح على اليابان سلاما "دون شروط مسبقة"

القاهرة - مصراوي:

اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الأربعاء، على رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، توقيع اتفاق سلام "دون أي شروط مسبقة" بحلول نهاية 2018 من أجل حل الخلاف الحدودي الطويل بين البلدين - بحسب سكاي نيوز.

وجاء تصريح بوتين أمام منتدى اقتصادي تستضيفه بلاده في مدينة فلاديفوستوك، حيث وجه آبي نداء جديدا لتوقيع مثل هذا الاتفاق، الذي يشكل نقطة خلاف رئيسية بين موسكو وطوكيو في السنوات الاخيرة.

وقال بوتين: "مضى 70 عاما ونحن نسعى إلى حلّ خلافاتنا (...) دعا شينزو إلى تغيير المقاربة ولنقم بذلك بالفعل! لنوقع اتفاق سلام دون شروط مسبقة بحلول نهاية العام".

وتتباين أقوال بوتين مع تصريحاته الحذرة بشأن الموضوع خلال لقاءاته الاخيرة مع شيزو آبي فقد دعا في مايو إلى "الصبر"، بينما قال الاثنين إنه سيكون "من السذاجة أن نعتقد أن الخلاف يمكن حلّه في غضون ساعة".

يذكر أن العلاقات بين روسيا واليابان متوترة بسبب خلاف حول 4 جزر تقع في أقصى جنوب أرخبيل الكوريل، والتي احتلها الاتحاد السوفيتي مع انتهاء الحرب العالمية الثانية وتطالب اليابان بالسيادة عليها.

وحال النزاع دون توقيع البلدين معاهدة سلام.

وبعد أن عقدا اجتماعات عدة في السنوات الأخيرة، أطلق آبي وبوتين مشاريع اقتصادية عدة في الجزر في مجالات إنشاء مزارع لتربية الأسماك والمحار وتوليد الطاقة من الرياح والسياحة.

والعام الماضي اتفق البلدان على تسيير رحلات طيران مستأجرة لليابانيين من أبناء تلك الجزر لزيارة أضرحة أجدادهم.