"مهندس سد النهضة في الخرطوم".. من هو الرئيس الجديد لحكومة السودان؟

كتبت- رنا أسامة:

عُيّن معتز موسى رئيسًا جديدًا للحكومة السودانية، الاثنين الماضي، بعد ساعات من حلّ حكومة الوفاق الوطني وخفض عدد الوزارات من 31 إلى 21 وزارة، في وقت يسعى الرئيس عمر البشير إلى خفض الإنفاق الحكومي لمعالجة النقص الحاد في العملة الصعبة وتراجع حجم السيولة النقدية في البنوك الذي تعيشه البلاد منذ أعوام.

تسلّم موسى رئاسة الوزراء بالسودان خلفًا للفريق أول ركن بكري حسن صالح الذي شغل المنصب منذ 2017، كأول رئيس لحكومة السودان منذ أدار البشير دفة الحكم عام 1989. وانتقل صالح ليشغل منصب النائب الأول للرئيس عمر البشير، فيما سيصبح عثمان يوسف كبر نائبًا ثانيًا للبشير.

بحسب تقارير سودانية، تخرّج موسى من كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الخرطوم عام 1989، العام نفسه الذي تولّى فيه البشير سُدة الحكم.

وحصل موسى- المولود في منطقة "صراصر"- على درجة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية والماجيستير والدبلوم العالي في الترجمة بجامعة الخرطوم.

عمل مديرًا للمركز القومي للإنتاج الإعلامي للفترة من 1990 إلى 1992، ثم التحق بالعمل الدبلوماسي بوزارة الخارجية في الفترة بين 1992 إلى 1994.

وكذلك شغل منصب قنصل بسفارة السودان في جمهورية ألمانيا الاتحادية بين أعوام 1994 و1998.

وعاد إلى السودان ليشغل منصب مدير الإدارة العامة للإعلام والمعلومات، ثم الإدارة العامة للتمويل، ثم الإدارة العامة للمشروعات بوحدة تنفيذ السدود من 1998 إلى 2013، حتى عُيّن وزيرًا للموارد المائية والري والكهرباء في ديسمبر 2013 وحتى يوم تسميته رئيسًا جديدًا للحكومة.

وفق صحيفة "الراكوبة" السودانية، أدار موسى وزارة الري إبّان تفجر أزمة "سد النهضة" بين مصر وإثيوبيا؛ إذ تخشى القاهرة أن يؤثر السد على حصة مصر من مياه النيل في الوقت الذي تؤكّد فيه أديس أبابا على منافع السد لدول المصب.

ونقلت الصحيفة عن مراقب سوداني- لم تُسمه- قوله إن "موسى استخدم ملف سد النهضة للضغط على مصر للحصول على تنازلات تتعلق بالقضايا العالقة بين القاهرة والخرطوم، وعلى رأسها النزاع على مثلث حلايب".

وأضاف المراقب- الذي طلب عدم كشفه- أن "الوزير السوداني كان يتعامل مع المصريين بنديّة لافتة، الأمر الذي أكسبه ثقة الرئيس البشير، فأبقى عليه في وزارة الري لفترة طويلة".

وفي حديث سابق "لم يُنشر" أجرته "الراكوبة" مع وزير الاستثمار السوداني السابق، مبارك الفاضل المهدي، قال فيه "ليس في هذه الحكومة وزير يملك قدرات سياسية وتنفيذية ويملك إدارة عمل قوية تؤهله لمهام منصبه سوى اثنين أو ثلاثة، بينهم معتز موسى".

ويُعد منصب رئيس الوزراء في السودان حديثًا، استحدث لأول مرة في مارس العام الماضي؛ إنفاذًا لتوصيات الحوار الوطني التي اعتمدت في أكتوبر 2017، وسط مقاطعة من فصائل المعارضة الرئيسة.

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