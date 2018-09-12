مسؤول فلسطيني: مئات المواطنين يتمكنون من الوصول لقرية الخان الأحمر

القدس - ( د ب أ):

أفاد مسؤول فلسطيني بأن مئات المواطنين الفلسطينيين تمكنوا اليوم الاربعاء من الوصول لقرية الخان الاحمر شرق القدس.

وقال مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله ابو رحمة لإذاعة صوت فلسطين اليوم إن "نشطاء المقاومة الشعبية تمكنوا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية من فتح البوابة التي أغلقها جنود الاحتلال على مدخل قرية الخان الاحمر شرق القدس".

وأضاف أن مئات المواطنين تمكنوا من الوصول للقرية، متوقعا "وصول المزيد خلال الساعات القادمة رغم المعيقات التي يفرضها الاحتلال للحيلولة دون وصول المواطنين والنشطاء الى القرية المهددة بالهدم".

وأضاف ابو رحمة أن "إغلاق المنطقة من قبل الاحتلال وحصاره لها يؤشر على نيته تنفيذ قرار هدم القرية".

وكان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف قال إن "قوات الاحتلال تواصل حصارها لقرية الخان الأحمر، في محاولة لعرقلة وصول المتضامنين، وشددت من حصاره بعد نجاح المقاومة الشعبية في بناء تجمع "الوادي الأحمر" بالقرب من القرية"، لافتاً إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة.

ودعا عساف ، في تصريحات بثتها وكالة وفا الفلسطينية اليوم ، إلى تكثيف التواجد في خيمة الاعتصام للتصدي لعملية الهدم، مضيفا: "إذا فشلنا في الخان الأحمر سنعرّض 225 تجمعًا بدويًا في الضفة الغربية لمصير مماثل، لذلك علينا إفشال المشروع لإسقاط أية مشاريع مشابهة قد تتبعه".

وأعلن نشطاء امس الثلاثاء، عن إقامة قرية جديدة باسم الوادي الأحمر، قرب تجمع الخان، للتصدي لقرار الاحتلال بهدمه وتهجير سكانه.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت يوم الاربعاء الماضي التماسا لأهالي قرية الخان الأحمر لإلغاء قرار المحكمة الذي كان صدر في مايو الماضي بهدم القرية التي يعيش فيه نحو 200 فلسطيني، والتي توجد بها مدرسة تقدم خدمات التعليم لـ170 طالبا، من عدة أماكن في المنطقة.

ويحيط بقرية الخان الأحمر عدد من المستوطنات الإسرائيلية حيث تقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1" الذي يقول الفلسطينيون إن تنفيذه يهدد بتقويض كلي لفرص تطبيق حل الدولتين.