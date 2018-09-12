مفوضية الأمم المتحدة بمصر تتبرع بمعدات طبية لوزارة الصحة والسكان

القاهرة - مصراوي:

تبرعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر بمعدات طبية تبلغ قيمتها 1.4 مليون دولار إلى 19 مستشفى حكومي في مصر تحت رعاية وزارة الصحة والسكان.

تم تسليم المعدات اللازمة لوحدات العناية المركزة ووحدات الحروق، مثل الأسِّرة وأجهزة التنفس وأجهزة الرعاية الطبية، فضلاً عن الأدوات الجراحية إلى 19 مستشفى في المناطق ذات التركيزات العالية من اللاجئين في كل من القاهرة الكبرى والإسكندرية والإسماعيلية وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية والدقهلية والشرقية. ويهدف الدعم إلى تعزيز قدرة هذه المؤسسات الصحية على توفير الرعاية الطبية الثانوية والطارئة، وخاصة لضحايا الحروق والمرضى الذين يحتاجون للعناية المركزة.

ويأتي هذا التبرع في إطار جهود المفوضية لدعم حكومة مصر في تلبية الاحتياجات الصحية للاجئين وطالبي اللجوء، وكذلك المصريين. وفي الوقت الحالي، يحصل جميع اللاجئين في مصر على خدمات الصحة العامة الأولية والثانوية بتكلفة مماثلة للمواطنين المصريين بعد التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2016، والتي بموجبها يستطيع جميع اللاجئين وملتمسي اللجوء من جميع الجنسيات الحصول على الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية.

وفي خلال الخمس سنوات الأخيرة، دعمت المفوضية وزارة الصحة والسكان بمعدات تبلغ قيمتها 4.5 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى برامج لتعزيز بناء القدرات لأكثر من 250 من المتخصصين العاملين بمجال الرعاية صحية.

وقد أصبح دعم المفوضية لوزارة الصحة ممكناً من خلال التمويل السخي للمانحين من كل من حكومات كندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى المانحين من أستراليا وكوريا وألمانيا وإسبانيا واليابان وإيطاليا والسويد.

ويذكر انه حتى 31 أغسطس 2018، تستضيف مصر أكثر من 235000 من اللاجئين المسجلين وملتمسي اللجوء من 58 جنسية مختلفة، يتركز معظمهم في القاهرة الكبرى والإسكندرية والساحل الشمالي.