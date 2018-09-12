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    بالصور- البرق يعانق ساعة مكة

    12:09 م الأربعاء 12 سبتمبر 2018
    بالصور- البرق يعانق ساعة مكة

    البرق يعانق ساعة مكة

    القاهرة- (مصراوي):

    وثّق مُصور سعودي يُدعى يوسف بجاش لحظة إضاءة الصواعق والبروق لسماء مكة، ومُعانقتها برج الساعة، السبت الماضي.

    تمركز المُصوّر السعودي في جنوب غرب مكة، تحديدًا في منطقة الخالدية لتوثيق تلك اللحظات. ونشر الصور على حسابه على انستجرام يوم الخميس.

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    ولطالما أحب المصور السعودي رصد المناظر الطبيعية وإظهار تفاصيل مكة في ليلها ونهارها، بحسب تقارير محلية.

    وخلال اليومين الماضيين، شهدت الحالة الجوية لمدينة مكة تزايدًا للصواعق والبروق التي أضاءت سماء مكة المكرمة، على نحو غير معتاد.

    يُذكر أن هذه المرة لم تكن الأولى التي صور فيها بجاش البرق، إذ كانت لقطته الأولى في العام 2011.

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    يوسف بجاش برج الساعة السعودية انستجرام

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