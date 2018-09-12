بوتين:"لا شيء جنائيًا" يتعلق بالمشتبه بهما في قضية العميل السابق سكريبال

موسكو - (د ب أ):

نقلت وكالة "تاس" الروسية للانباء اليوم الاربعاء عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قوله إن المشتبه بهما، اللذين حددت بريطانيا هويتهما ، فيما يتعلق بتسميم الجاسوس السابق، سيرجي سكريبال في إنجلترا، معروفان لدى السلطات الروسية.

ونقلت الوكالة الروسية عن بوتين قوله "نحن بالطبع درسنا من هذين الشخصين، ونعرف من هما. لقد عثرنا عليهما".

وأضاف في المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة

فلاديفوستوك، أقصى شرق البلاد "أوكد لكم أنه لا يوجد شيء استثنائي وجنائي ".

وكان قد تم تسميم سكريبال وابنته، يوليا بغاز الاعصاب القاتل (نوفيشوك)، في مدينة سالزبرج جنوب إنجلترا، في مارس الماضي ، مما أثار أزمة دبلوماسية بين لندن وموسكو وطرد عشرات من السفراء الروس حول العالم.

وكان ممثلو الادعاء البريطانيون قد اتهموا أوائل هذا الشهر المواطنين الروسيين، الكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف، بالتآمر للقتل واستخدام وحيازة غاز الاعصاب "نوفيشوك" إضافة إلى جرائم أخرى.