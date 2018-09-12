المبعوث الروسي يلوح بإمكانية تأجيل معركة إدلب

(مصراوي):

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلي سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أن القتال ضد التنيظمات الإرهابية في إدلب يمكن تأجيله، لكن القضية يجب حلها ولا يمكن التعايش مع الإرهابيين.

وقال لافرينتييف في أعقاب المفاوضات التي جرت في جنيف بمشاركة ممثلي الدول الضامنة لعملية أستانا "روسيا وتركيا وإيران" والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إن الاجتماع تناول الوضع في إدلب، وفق وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك.

وأضاف أن التعايش السلمي مع الإرهابيين أمر مستحيل، ويجب مواصلة محاربتهم حتي القضاء عليهم نهائياً، مؤكداً أن روسيا والدول الضامنة الأخري تعمل كل ما بوسعها من أجل حل القضية السورية مع ضمان أمن المدنيين.

وتساءل:"ماذا بعد تأجيل الحرب أسبوع أو أسبوعين، موضحاً أن الأمر يتوقف علي قدرة المجتمع الدولي علي المساعدة في فصل المعارضة المعتدلة عن المتطرفين.



وأشار لافرينتييف إلى أن محافظة إدلب، حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل عام ونصف العام، تعتبر من مسؤولية تركيا، وبالتالي "على تركيا فصل المعارضة المعتدلة عن المتطرفين".

وأضاف أن البعض يحاولون استخدام المدنيين كدروع بشرية، ما يمثل مشكلة جدية، مشيرا إلى أنه يجب العمل بدقة في هذا المجال، ومعبرا عن اعتقاده بأن "العسكريين من الدول الثلاث [روسيا وتركيا وإيران] يستطيعون الاتفاق على آلية العمليات ضد التنظيمات الإرهابية في هذه المحافظة. والأهم هنا تجنب الخسائر وسط السكان المدنيين".

وذكر أن الأوضاع في محافظة إدلب معقدة ومتوترة. وفي إشارة إلى تحضير المسلحين للقيام باستفزاز باستخدام الأسلحة الكيميائية، قال: "نود أن نحذر المجتمع المدني مرة أخرى كي يبدي أقصى قدر من الحذر والاتزان في حال وقوع هذا الاستفزاز الذي قد يصبح ذريعة لضربات صاروخية جديدة على سوريا من قبل التحالف الغربي… ونعتقد بأننا كمجتمع دولي يجب أن نبذل جهودا جماعية لمنع وقوع ذلك".

وقال إن ذلك سيمثل "ضربة قوية" إلى عملية التسوية السياسية.